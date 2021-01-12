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Lefke’de çalışmalar başlıyor

Toygar Davulcu, 18 Ocak’ta takımla bir araya gelip çalışmalara başlayacaklarını söyledi

12 Ocak 2021 Salı 21:05
Lefke’de çalışmalar başlıyor
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Toygar Davulcu, 18 Ocak’ta takımla bir araya gelip çalışmalara başlayacaklarını söyledi

Yönetimle bir araya geldiğini belirten Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu, 18 Ocak’ta çalışmalara başlamak istediklerini söyledi. 18 haftalık bir planlama yaptığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı Toygar Davulcu, bunu yönetimle paylaştığını ve yönetiminde bu planlamayı kabul ettiğini söyledi.

Yeni yıla yeni umutlarla girdik

Yeni yıla yeni umutlarla girdiklerini ifade eden Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu, 2020’de yaşanılan tüm olumsuzlukların geride kalmasını istediğini belirterek, yeni yılda en büyük dileğin ise sağlık ve mutluluk olduğunu söyledi.

18 Ocak’ta başlıyoruz

Lefke yönetimi ile bir araya geldiğini ve planlamasını paylaştığını belirten Toygar Davulcu, yönetimin de bu planlamaya sıcak baktığını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda

18 Ocak’ta çalışmalara başlayacaklarını söyledi. 18 haftalık bir planlama yaptığını Mayısa kadar sıkı çalışacaklarını, Mayıs ayında verecekleri küçük bir aranın ardından ise yeniden çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Oyuncuların tümü istekli

Oyuncu grubu ile yeni yıl öncesi yönetimle bir araya gelip, güzel bir dayanışma örneği gösterdiklerini de ifade eden Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu, tüm oyuncu grubunun sürece başlama adına istekli ve arzulu olduğunu söyledi. Şartların uygun olmasının en büyük istekleri olduğunu belirten Davulcu, 18 Ocak’ta olası bir aksilik çıkması durumunda ise sürecin Ocak ayı çıkmadan yeniden başlayacağını söyledi.

Abaka aramızda ve problem çıkarmadı

Yabancı oyuncusu Abaka’nın ülkede olduğunu ve aralarında olduğunu belirten Toygar Davulcu, Abaka’nın hiç aralarından ayrılmadığını, kendisini yanıltmadığını ve problemde çıkarmadığını söyledi. Sezonun başlamasını herkesin istediğini ülke olarak futbolun çok özlendiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı zor sürecin artık son bulmasını dileyerek tüm takımlara yeni yılda başarı dileyerek sözlerini tamamladı.

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Toygar DavulcuLefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu
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