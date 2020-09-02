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Lefke Trap Kupası tamamlandı

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:28
Lefke Trap Kupası tamamlandı
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Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Lefke Trap Kupası hafta sonu gerçekleştirildi.

Mutluyaka Dr. Fazıl Küçük Atış Poligonu’nda gerçekleşen kupada sporcular iki gün boyunca mücadele etti.

İki günlük yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Lefke Trap Kupası’nda dereceye giren isimler şöyle:

Büyük Erkekler “A”

1-Ahmet Paralik (Boğaztepe A. A. Birliği)

2-Cemal Dayı (Gönyeli A. A. Birliği)

3-Ozan Ciner (Boğaztepe A. A. Birliği)

Büyük Erkekler “B”

1-Ali Giritli (Bellapais A. A. Birliği)

2-Ahmet Tunçalın (Beşparmak A. A. Derneği)

3-Çavlan Paralik (Boğaztepe A. A. Birliği)

Kadınlar

1-Ebru Emiroğlu (Bellapais A. A. Derneği)

Genç Erkekler

1-Tan Paralik (Boğaztepe A. A. Birliği)

2-Polat Güneş (Maraş A. A. Birliği)

3-Akif Emirsoyu (Gönyeli A.A.Kulübü)

Veteran Erkekler

1-Emir Emirzadeoğulları (Gazimağusa A. A. Birliği)

2-Ekrem Günbay (Gazimağusa A. A. Birliği)

Takım

1-Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği

Ahmet Paralik / Ahmet Arkoç / Çavlan Paralik

2-Bellapais Avcılık Atıcılık Birliği

Volkan Sönmez / Ali Giritli / Şevki Kunna

3-Maraş Avcılık Atıcılık Birliği

Halil Paşa / Raif Paşa / Mehmet Besim

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