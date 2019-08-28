Lefke Open’da Şampiyon John Eldridge

Lefke Şenlikleri çerçevesinde, pazar gün CMC Golf Kulübü’nde gerçekleşen Lefke Open Golf Turnuvası’nı 43 Puan ile John Eldridge kazandı.
Turnuva sonrası bir konuşma yapan CMC Golf Kulübü Başkan’ı Engin Portakalcıoğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da sponsorluk anlamında verdikleri destekten dolayı Lefke Belediyesi’ne teşekkür etti ve derece alanları kutladı. ödüller Lefke Belediye Başkan’ı Aziz Kaya tarafından verildi ve ödül töreni sonrası kulüp bünyesindeki restoranda hep birlikte bir yemek yendi.