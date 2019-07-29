Lefke gündem transfer

Süper lig ekiplerinden Lefke’de bu sezon takımdan ayrılacak ve takıma katılacak isimlerle ilgili gelişmeler henüz tamamlanmış değil.

Semih Ünaldı: Yıldız oyuncunun Merit Alsancak Yeşilova ile anlaştığı iddaa ediliyor. Semih yurt dışında ve kararını ülkeye dönünce verecek.

Mehmet Özeralp: Tecrübeli eldiven, yol gidip gelmekten yorulduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bilirdi. Şu ana kadar Mehmet’e gelen resmi bir teklif yok.

Aykut Esmeraslan: Adı Yenicami ile geçen Aykut’u, Lefke kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Yeni sezon planlamalarında yer alıyor.

Candy: Son 2 sezondur Yenicami’den kiralanan Candy, gösterdiği performans ve fantastik futbol tarzıyla taraftarın en çok beğendiği isimlerden. Mehmet Bolkan, yeni sezonda da Candy’i takımda görmek istiyor.

2 yeni yabancı: Candy eğer alınırsa, 2 yabancı oyuncu daha kadroya katılacak. Bu oyunculardan biri forvet, diğeri ise ön libero veya savunma hattında görev yapabilecek bir isim olacak.