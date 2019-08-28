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Lefke'de Denktaş - Mişon kazandı

Lefke Rallisi 19 ekibin katılımı ile gerçekleşti..

Lefke'de Denktaş - Mişon kazandı

Lefke Rallisi 19 ekibin katılımı ile gerçekleşti..

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:03
Lefke'de Denktaş - Mişon kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ALPET ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı olan Lefke Rallisi 19 ekibin katılımı ile gerçekleşti..

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Tempolu geçen yarışta genel klasmanda birinci gelen ekip Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken; Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikinci sırada , Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ise üçüncü sırada tamamladılar.

Lefke Rallisi’nde toplam 6 çekişmeli etap geçilirken Sınıf 1 klasmanında Selen Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu birinci, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikinci, Vural Vurur – Turgut Albayrak üçüncü oldular. Sınıf 2’de Rauf Denktaş – Mehmet Mişon birinci ikilisi olurken, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi ikinci, Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi üçüncü oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci, İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu ikinci ise; Münür Taçoy – Enver Taçoy ikilisi oldular. Sınıf N klasmanında birinci, Murat Aşık – Ali Kiremitcioğlu, ikinci ise; Serhan Tan – Başak Sezinler Tan ikilisi geldiler. Sınıf R’de birinci Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikilisi olurken, İrfan Göçen – Mehmet Çağla ikilisi ikinci oldular. Üçüncülüğü ise; Mustafa Çelikden – Efe Özhakkı ikilisi elde ettiler.Genç Pilot kategorisinde birinciliği Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu elde ederken , Kadınlar Co-Pilot’larda Başak Sezinler Tan birinci oldu.

Anahtar Kelimeler:
Denktaş - MişonLefke Ralli
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