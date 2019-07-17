Lefke çalışmalara başladı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke yeni sezon çalışmalarına önceki gün başladı.

Teknik Direktör Mehmet Bolkan ynetiminde yeni sezon çalışmalarına başlayan Lefke resmi açılışını ise daha sonra yapacak.

Teknik direktör Mehmet Bolkan Salı ve Perşembe günleri çift antrenman yapacaklarını belirterek hadeflerinin kondüsyon bakımından iyi oynayan bir takım yaratmak olduğunu kaydetti.

İki yabancı Temmuz sonu gelecek

Bolkan takıma takviye için Temmuz sonunda iki yabancının adaya geleceğini ve denemeye alacaklarını kaydederek “Karadağ geçilmez” söyleminin yeniden kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Kamp 19-23 Ağustos

Bolkan yeni sezona hazırlık için yusriçinde kamp yapacaklarını ve bu kampın da 19-23 Ağustos tarhleri arasında olacağını kaydetti.

Hedef Kupa ve ilk 5

Lefke’nin herzaman ilk 5 takım içinde yeraldıüğını kaydeden Mehmet Bolkan “esas hedefimiz kupa ancak ligde de ilk 5 takım içinde yeralacak bir performan için çalışıyoruz” dedi.