Lefke 16 Ağustos Stadı da bakıma alındı

Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tüm bölgelerde başlattığı saha bakım onarım çalışmaları çerçevesinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda da çalışma başlattı.

Sahada vertikat işlemleri, delme ve kumlama yapılarak zeminin yumuşak ve canlı kalması sağlanacak. Bu şekilde Lefke 16 Ağustos Stadı, yeni sezona hazır ve güzel bir zeminle girmiş olacak. Hatırlanacağı gibi Spor Dairesi Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Lefkoşa Atatürk Stadı, Lefkoşa Atilla Topaloğlu Sahası ve Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda zemin yenileme çalışmalarına başlamıştı.