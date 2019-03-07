LeBron James Michael Jordan'ı geride bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen LeBron James, tüm zamanların en çok sayı kaydeden oyuncular sıralamasında Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Bu gece Denver Nuggets ile karşılaşan Los Angeles Lakers'ta LeBron James karşılaşmanın ilk yarısında, kariyerinde 32 bin 292 sayı kaydeden Michael Jordan'u geçmesi için gerekli olan 12 sayıyı bularak, NBA tarihinin en çok sayı kaydeden oyuncular sıralamasında 4. sıraya oturdu.

Listenin zirvesinde toplamda 38 bin 387 sayıyla Kareem Abdul-Jabbar yer alıyor. İkinci sıradaki Karl Malone’un 36 bin 928, üçüncü sıradaki Lakers'ın diğer efsanesi Kobe Bryant’ın ise 33 bin 643 sayısı bulunuyor.