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LAÜ Fizyospor grubu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü futbolcularını bilgilendirdi

LAÜ Fizyospor grubu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü futbolcularını bilgilendirdi

30 Temmuz 2019 Salı 08:55
LAÜ Fizyospor grubu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü futbolcularını bilgilendirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından “Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır” sloganıyla düzenlenen seminerde Binatlı Yılmaz Spor Kulübü ziyaret edilerek, U21 futbol takımına sporda fizyoterapistin rolü ve spor yaralanmalarını önleme, performansı arttırma hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

LAÜ Fizyospor grubu seminerde; sporcularda, yaralanmayı önleme ve yaralanma sonrasında spora dönüşü sağlamak için fizyoterapistin temel görevlerini açıklayarak, her yaştan sporcunun fiziksel uygunluk ve aerobik kapasitelerini arttırmak, ısınma soğuma periyotlarını düzenlemek, yaralanmaları önlemek ve herhangi bir yaralanma sonrasında sporcuya özgü tedavi ve eğitim programı vermek gibi görevleri olduğunu detaylı olarak açıkladılar.

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“Koruyucu Rehabilitasyon yaralanmayı önlemede olanak sağlar”

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri “Sporcularda aerobik kapasitenin geliştirilmesiyle, sakatlıklarda azalmayla birlikte futbolcuların performanslarının arttığı gözlemlendiğini ve buna bağlı olarak spor kulüplerinde Fizyoterapist, Antrenör vb. kişilerin interdisipliner bir çalışmayla yürütülmesi gerektiğini önemine dikkat çektiler.

Müsabaka ve antrenman sonrası oluşan yorgunlukta ısınma egzersizlerinin önemli olduğu kadar soğuma egzersizlerinin de önemli olduğunu dile getiren Fizyospor grubu, antrenman öncesi yapılan ısınma egzersizlerinin; doku elastikiyetini ve kan dolaşımını arttırmada, yaralanmaları ve krampları önlemede çok önemli olduğunu belirttiler. Soğuma egzersizlerinin ise laktik asit birikimini azaltarak yorgunluğu azalttığını ifade eden Fizyospor grubu seminer sonunda uygun ayakkabı ve zemin, ısınma ve soğuma periyotları düzgünlüğü, aerobik kapasite ve enduransın arttırılmasıyla ilgili önerilerde bulundular.

Anahtar Kelimeler:
LAÜ Fizyospor GrubuBinatlı Yılmaz Spor Kulübü
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