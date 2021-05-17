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LAÜ Akademi çalışıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi Futbol Akademisinin sponsorluğunda başlayan LAÜ Akademi 8-15 yaş arasında altyapı çalışmaları yapıyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:45
LAÜ Akademi çalışıyor
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Lefke Avrupa Üniversitesi Futbol Akademisi çalışmalarına yeniden başladı. Akademi Koordinatörü Antrenör Mehmet Şekerli çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Sadece altyapı

Şekerli, Lefke Türk Süper Kulübü ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında iki buçuk yıl önce yapılan protokolle kurulan Lefke Avrupa Üniversitesi Futbol Akademisinin sponsorluğunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Anlaşma gereği akademinin sadece altyapı olarak kurulduğunu ve 8 ile 15 yaş arasındaki futbolcuların eğitimini üstlendiğini belirten Şekerli

“Dört antrenör arkadaşla birlikte bu oluşumun içerisinde yer aldık ve çalışmalarımıza başladık. Tüm bölgeyi kucaklayarak, çok güzel bir organizasyon kurulmuştur “Bölgedeki tüm kulüplerdeki çocuklar da içerisine katılarak onların da mağdur olmaması için oluşumun içerisinde yer almaları sağlanarak 85 kadar sporcu sayısına ulaştık” dedi.

Amaç iyi karakterli futbolcular

Pandemiden olumsuz etkilendiklerine işaret eden Şekerli, yine de çalışmalarına devam etmeye çalıştıklarını vurguladı. Bu oluşumun çok önemli olduğuna vurgu yapan Şekerli, “Amacımız sadece futbol değil, iyi karakterde sporcu ve iyi insan yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Şekerli, çocukların ayrıca sosyal olarak ta Lefke Avrupa Üniversitesi olanaklarından faydalandığını da kaydetti.

Okul sporları düzeltilmeli

Yıllar önce antrenör arkadaşlarıyla Güzelyurt Futbol Okulu’nu kurarak ve uzun süre çalıştırarak ülke futboluna katkı ve örnek olduklarını hatırlatan Şekerli, bu okulun özellikle bölgede futbolcu yetiştirilmesine büyük katkı sağladığına işaret etti. Okul sporlarına gerileme olduğuna dikkat çeken Şekerli, okulların kulüplerin altyapısı durumunda olduğunu ve bunun da ileriki zamanlarda düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.

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