Lapta’ya TC’li golcü geliyor

Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Girne ekiplerinden Lapta, transfer çalışmalarına hız verdi. BTM 2.Lig ekiplerinden Sadrazam Kayalar’da forma giyerek tüm dikkatleri üzerine çeken TC’li orta saha oyuncusu Doğukan Yeşilyurt ve kulübü ile her konuda anlaşan kırmızı yeşilliler, ikinci yabancı hakkını hücum bölgesinden yana kullanacak. Lapta, Teknik Direktör Devrim İzge’nin verdiği rapor doğrultusunda bugün öğle saatlerinde adaya TC’li golcü Bülent Çakmak’ı getirecek. Otuz dokuz yaşındaki golcü son olarak Türkiye BAL Ligi ekiplerinden Adapazarı’nda forma giymişti.

Bülent Çakmak’ın futbol kariyeri;

Türkiye Kupası: 4 maç 1 gol

TFF 1.Lig: 13 maç 3 gol

TFF 2.Lig: 19 maç 23 gol

TFF 3.Lig: 161 maç 72 gol

BAL Ligi: 121 Maç 73 gol