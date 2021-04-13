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Lapta’da cimnastiğe yatırım yapılıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun cimnastiği bölgelere yayma hedefi doğrultusunda Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret etti.

13 Nisan 2021 Salı 19:26
Lapta’da cimnastiğe yatırım yapılıyor
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Mustafa Aktuğ’u ziyareti sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Hafta sonu, yağmur – çamur, gece – gündüz demeden çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret ederek, spor merkezi projesiyle spora ne kadar önem verdiğini bir kez daha yerinde görmüş olduk. Bu projede cimnastik sporumuza yer vermesi cimnastik ailesi olarak bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

Lapta bölgemizdeki çocuk ve gençleri sporun içinde tutarak öncelikle sağlıklı nesiller yetiştirip, özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’un da en büyük hedefi, cimnastik alt yapı eğitimini almış çocuklarımızı bölge takımlarına servis ederek tüm branşlarda sportif başarıyı artırmaktır. Sporun dilinden anlayan ve spora ve sporcuya önem veren yöneticilerin olması bizleri mutlu etmektedir.

Bölge çocuklarımıza ve gençlerimize böylesi önemli bir tesisi kazandıracak olmasından ötürü Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a ve belediye çalışanlarına cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.”

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