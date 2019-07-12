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Lapta sezona başladı

Lapta sezona başladı

12 Temmuz 2019 Cuma 08:09
Lapta sezona başladı

Yeni sezonda Devrim İzge ile yola devam edecek olan Lapta dün ilk çalışmasını antrenör Devrim İzge nezaretinde gerçekleştirdi. Yeni sezonda ligi iki devreli düşündüklerini belirten Devrim İzge ilk devrenin performansının ikinci devrenin habercisi olacağını ifade etti.

Yoğun bir sezon öncesi

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Lapta antrenörü Devrim İzge ilk bölümde haftanın 6 günü çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti. 31 Temmuz’da ilk hazırlık maçlarını yapacaklarını ifade eden Lapta antrenörü Devrim İzge, ilk hazırlık maçını Çetinkaya ile yapacaklarını söyledi. Sezon öncesi hazırlık döneminde 12 hazırlık maçı yapacaklarını da ifade eden Devrim İzge, hazırlık döneminin ortasında yurt içinde kamp yapacaklarını da ifade etti.

Transfer hareketli olacak

Takımı Lapta’nın yeni sezon öncesi transfer sürecine hareketli gireceğini ifade eden Devrim İzge, 2 kaleci, 1 stoper, 1 sağbek 1’de merkez orta saha oyuncusunun aralarına dahil olacağını söyledi. Takıma 2 TC’li oyuncunun da dahil olacağını belirten Lapta antrenörü Devrim İzge, TC’li oyuncuların birinin on numara diğerinin ise forvet olacağını ifade etti. Transfer konusunu çok kısa süre içinde bitireceklerini de ifade eden Lapta antrenörü Devrim İzge yeni sezon öncesi hazırlık dönemini keyifli ve mutlu geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Lapta Futbol
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