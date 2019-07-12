Lapta sezona başladı

Yeni sezonda Devrim İzge ile yola devam edecek olan Lapta dün ilk çalışmasını antrenör Devrim İzge nezaretinde gerçekleştirdi. Yeni sezonda ligi iki devreli düşündüklerini belirten Devrim İzge ilk devrenin performansının ikinci devrenin habercisi olacağını ifade etti.
Yoğun bir sezon öncesi
Transfer hareketli olacak
Takımı Lapta’nın yeni sezon öncesi transfer sürecine hareketli gireceğini ifade eden Devrim İzge, 2 kaleci, 1 stoper, 1 sağbek 1’de merkez orta saha oyuncusunun aralarına dahil olacağını söyledi. Takıma 2 TC’li oyuncunun da dahil olacağını belirten Lapta antrenörü Devrim İzge, TC’li oyuncuların birinin on numara diğerinin ise forvet olacağını ifade etti. Transfer konusunu çok kısa süre içinde bitireceklerini de ifade eden Lapta antrenörü Devrim İzge yeni sezon öncesi hazırlık dönemini keyifli ve mutlu geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.