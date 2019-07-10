Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nun zemini değişiyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, uzun yıllardır zemini değiştirilmeyen Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nun zeminini değiştirme çalışmalarını başlattı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, salonda uzun yıllardır tadilat yapılmadığını ancak kendilerinin göreve gelmesinin ardından öncelikle salonun LED olmayan ışıklarının değiştirildiğini ve daha çağdaş bir ışıklandırmanın salonda oluştuğunu aktardı.

Daha sonraki süreçte zeminle ilgili şikayetlerin de artması üzerine Spor Dairesi olarak yaklaşık 21 yıldır kullanılan zemini söktüklerini ve yeni bir parke döşemeye başladıklarını aktardı. Değirmencioğlu, böylelikle Atatürk Spor Salonu’nun ardından, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nun da yepyeni bir zeminle salon sporlarına ev sahipliği yapacağını ifade etti.