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Laf çok icraat yok

Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve yönetim kurulu üyeleri dün basının karşısına çıktı

Laf çok icraat yok

Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve yönetim kurulu üyeleri dün basının karşısına çıktı

06 Mart 2020 Cuma 07:57
Laf çok icraat yok
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Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana dün basın toplantısı düzenleyerek göreve geldikleri günden bugüne yaptığı icraatları ve 2020 projelerini anlattı.

Dana’nın düzenlediği basın toplantısında por Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, genel yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Proje yoktu

Kemal Dana yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden itibaren ülke sporunun ve tesislerin daha iyi şartlara getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

6.5 milyon liralık proje kaleminin kullanılmayıp Maliye Bakanlığına aktarılması konuyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Dana göreve geldiklerinde blokesi alınan paralarının hazır ancak projelerinin hazır olmadığını söyleyerek “para vardı ancak proje yoktu. Gençlik Gücü ve Civisil sahalarının projelerini hazırlayıp ihalelerini bitirdik ancak rekabet kurulu ihaleleri iptal edince parayı kullanamadık” dedi.

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Yeniden ihaleye çıkacağız

Kemal Deniz Dana Civisil ve Gençlik Gücü sahaları için savcılık görüşü olduğunu belirterek bu projeler için yeniden ihale süreci başlatacaklarını iptal edilen firmanın hukuksal sğreç başlatma ihtimalinin olduğunu ancak gençleri spor alanlarından mahrum bırakmamak adına bunu yapacaklarını söyledi.

“7 milyon borç vardı”

Dana eski müdür Alkan Değirmencioğlu’nun kendilerine 7 buçuk milyon borç bıraktığını ve bu borçların büyük bir kısmını dediklerini ve 1.5 milyon civarında bir borcun kaldığını belirterek “bu konuda alacaklılarla görüştük. Bir kısmı anlayışla karşıladı bir kısmı anlayışlı olmadı. Kalan borçları da peyder pey ödeyeceğiz. Projeleri de planlayıp hem boç ödeyim hem yatırım yapacağız” dedi.

Suç duyurusunda bulunacağım

Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, eski müdür ve Yönetim kurulu başkanı Alkan Değirmencioğlu’nun yetkisini aşan harcamalar yaptığını iddia ederek bu konuda Pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydederek haksız çıkması durumunda ise istifa edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Deniz Dana
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