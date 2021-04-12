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Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk

“Egzersiz bağımlığının psikopatolojik özelliklerinin incelenmesi’’ konusundaki araştırma farklı bir nokta ortaya çıkardı

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:53
Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk
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Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan Doğuş Engin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez egzersiz bağımlılığı literatüründe ilk kaynağı oldu.

Sportif branşların birçok alanda faaliyet gösteren egzersize bağlı çeşitli yönlerini belirterek egzersizin önemini teziyle anımsatan Engin ‘‘Girne Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sağlık Ana Bilim dalında ‘‘18+ yaş grubu yetişkinlerin egzersiz bağımlılığının psikopatolojik özelliklerinin incelenmesi’’ isimli tez çalışmasını tamamladı.

Egzersiz bağımlılığı tüm dünya da egzersiz yapan kişilerde olabileceğini söyleyen Engin bu çalışmanın dünya ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyetine büyük katkı sağlayacağını, Kıbrıs halkının bilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Egzersiz bağımlılığının tedavisine ilk kez değinen Doğuş Engin yaptığı çalışmanın ve egzersize bağımlılık durumu yaratabilecek alanın tüm dünyaya duyurmaya çalışacağını söyleyerek; “sağlıklı bir yaşam elde etmek isterken kendi sağlığımızı bozmayalım veya fiziksel aktiviteden soğumayalım” dedi. Ayrıca egzersiz bağımlığının tedavisini ilk defa yazarak önce kendi halkına sonrada dünya ülkelerine katkı sağlayacağını umut eden Engin egzersizin insanın psikolojisinde hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin etkileri olduğunu vurguladı.

Egzersiz bağımlılığı çalışmasının psikolojik, zihinsel ve fiziksel boyutlarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini belirten Doğuş Engin halka daha çok mesaj vermek istediğini ve Kıbrıs halkına moral ve gurur getirmek istediğini söyleyerek yazısını tamamladı.

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