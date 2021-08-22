Türkiye’de Tuzgölü’nde yapılan Tuzgölü koşusunda (Runfıre Salt Lake) ferdi atletizim yarışlarına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti atletlerimiz önemli derecelere imza attılar.

Birincilikler Kuzey Kıbrıs’lı Atletlerimizin

Tuzgölü koşusu (Runfıre Salt Lake) ferdi atletizim yarışlarında 196 atletin katılımı ile gerçekleştirilen yarışta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli atletimiz Hakan Tazegül 10 Km yarışında genel klasmanda birinci olarak kürsüdeki yerini kaptırmadı. Milli atletimiz Hakan Tazegül ile 10 Km yarışta birlikte yer alan bir diğer atletimiz Erim Debreli ise genel klasmanda dördüncü olurken, 35 yaş üstü kategorisinde ise birinci olarak kürsüye çıkmayı başardı. Ferdi atletizim 20 Km’li yarışa 255 atletin katıldığı yarışta 95’i bayan atletler de oluşan 20 Km’li yarışta yer alan bayan atletimiz Suna Evren de genel klasmanda birinci olarak kürsüye çıkan üçüncü atletimiz olmayı başardı. Ferdi atletizim yarışında Görkem Buluç, Toya Pit ise derece için değil, katılım için koşan diğer atletlerimiz oldu.

3 Atletimiz Kürsüde

koşusu (Runfıre Salt Lake) ferdi atletizim yarışlarına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli atletimiz Hakan Tazegül, 10 Km yarışında genel klasmanda birinci, Erim Debreli 35 yaş üstü birinci, 20 Km’li yarışta Suna Evren genel klasmanda birinci olarak 3 Kuzey Kıbrıs’lı atletlerimiz kürsüde yaralarak çok önemli başarıya imza atarak ülkemizi gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Ankara Milli Takım Kamp’ında

Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımında da yer alan Hakan Tazegül, 29 Ağustos Pazar günü Eskişehir’de yapılacak yarı maratona katılacak Milli atletimiz yarış öncesinde Ankara’da Milli takımla kampta bulunuyor. Eskişehir’de yapılacak olan Türkiye Yarı Maraton Şampiyonasında Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü ve aynı zamanda ülkemizi temsile edecek Milli atletimiz Hakan Tazegül yine başarılı derecelere imza atması bekleniyor.