Kurumsal işbirliği vurgusu

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne bir nezaket ziyaretinde bulundu

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne bir nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede iki derneğin yöneticileri yer alırken, bazı konularda işbirliği yapılması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde prensip kararı alındı.

KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam, spor yazarlarının futboldaki yerinin özel olduğunu, hakem camiası ile spor yazarı camiası arasında her zaman saygın bir bağ bulunduğunu ifade ederek, kurumlar arası işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise hakemliğin çok zor bir meslek olduğunu, bu zorlu görevi layığı ile yapan hakemler yanında saha komiseri ve gözlemcileri de saygıyla selamladığını ifade ederek, KTSYD’nin işbirliklerine açık bir yapıda olduğunun altını çizdi.