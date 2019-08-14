Kurtarıcıoğulları Karaoğlanoğlu’nda

Geçtiğimiz yıl birinci lig vizesini finalde rakibi Dörtyol’a mağlup olarak kaybeden Girne ekiplerinden Karaoğlanoğlu, teknik adamını belirledi. Yeni sezonda takımın başında genç ve dinamik antrenörlerden Necat Kurtarıcıoğulları görev yapacak. Kurtarıcıoğulları, geçmiş dönemde Karaoğlanoğlu’nu BTM 1.Lige çıkaran isim olmuştu. Genç antrenör Necat Kurtarıcıoğulları, spor servisine yaptığı açıklamada birinci lige yükselmek için çalışacaklarını söyledi.

BTM 1. Lig ekibi Karaoğlanoğlu, transfer çalışmalarına da başladı. Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği’nden Aytun Aygın ve Bostancı Bağcıl’dan Fırtına Özdil ile her konuda anlaşmaya vardı. Karaoğlanoğlu’nun yeni sezon çalışmalarına 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.