banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
272.110
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7415
EURO
6.1365
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
11 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Kurtarıcıoğulları Karaoğlanoğlu’nda

BTM 1.Lig ekibi Karaoğlanoğlu, takımın başına Necat Kurtarıcıoğulları’nı getirdi.

Kurtarıcıoğulları Karaoğlanoğlu’nda

BTM 1.Lig ekibi Karaoğlanoğlu, takımın başına Necat Kurtarıcıoğulları’nı getirdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:35
Kurtarıcıoğulları Karaoğlanoğlu’nda

Geçtiğimiz yıl birinci lig vizesini finalde rakibi Dörtyol’a mağlup olarak kaybeden Girne ekiplerinden Karaoğlanoğlu, teknik adamını belirledi. Yeni sezonda takımın başında genç ve dinamik antrenörlerden Necat Kurtarıcıoğulları görev yapacak. Kurtarıcıoğulları, geçmiş dönemde Karaoğlanoğlu’nu BTM 1.Lige çıkaran isim olmuştu. Genç antrenör Necat Kurtarıcıoğulları, spor servisine yaptığı açıklamada birinci lige yükselmek için çalışacaklarını söyledi.

banner317
Aygın ve Özdil tamam

BTM 1. Lig ekibi Karaoğlanoğlu, transfer çalışmalarına da başladı. Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği’nden Aytun Aygın ve Bostancı Bağcıl’dan Fırtına Özdil ile her konuda anlaşmaya vardı. Karaoğlanoğlu’nun yeni sezon çalışmalarına 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Necat Kurtarıcıoğulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esentepe vites artırdı
Esentepe vites artırdı
Eren sahaya indi
Eren sahaya indi
Düzkaya’dan üçü birarada
Düzkaya’dan üçü birarada
GAÜ yaz yüzme kursları başarıyla tamamlandı
GAÜ yaz yüzme kursları başarıyla tamamlandı
Saygı imzayı attı
Saygı imzayı attı
Kaymaklı’nın ilk yabancısı Okafor
Kaymaklı’nın ilk yabancısı Okafor
Ferhat ve İsmet Görneç’e imzayı attı
Ferhat ve İsmet Görneç’e imzayı attı
Emre Karşıyaka'da
Emre Karşıyaka'da
MTG futbolcuları sağlık kontrolünden geçiriliyor
MTG futbolcuları sağlık kontrolünden geçiriliyor
Akova'da Osman da ipleri kopardı
Akova'da Osman da ipleri kopardı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim