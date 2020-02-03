Kupada ikinci tur heyecanı
Nicosia Kıbrıs Kupası ikinci tur karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak.
Bugün oynanacak Çetinkaya – Lefke karşılaşmasıyla başlayacak.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 13.00’te oynanacak karşılaşmayı Fehim Dayı yönetecek.
Dayı’nın yardımcılıklarını Mehmet Ekşici ve Halil Erdem Çavuşoğlu yapacak.
Kupada ikinci tur maçları yarın oynanacak 7 maçla tamamlanacak. Saat 13.00’te başlayacak karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Binatlı – MTG
Gönyeli – K. Kaymaklı
Yenicami – Merit A. Yeşilova
DTB – Hamitköy
Karşıyaka – TOL
Cihangir – Gençlik Gücü
Düzkaya - GÖçmenköy