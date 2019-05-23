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Kumyalı zirvede

Kumyalı zirvede

23 Mayıs 2019 Perşembe 08:56
Kumyalı zirvede

Kumyalı zirvede

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig 6.grupta mücadele eden Kumyalı zirveyi ele geçirdi. Ligin ilk devresinde oynadığı beş karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlik alan, ligde attığı 14 golle en çok gol atan takım Kumayalı ilk devreyi 13 puanla namağlup lider tamamladı. Ligin ilk haftasında Antrenör Kani Buranay yönetiminde başlayan ve iki hafta iki galibiyet alan Kumyalı’da yönetim, Kani Buranay ile karşılıklı anlaşarak yoları ayırdı. Antrenör sorununu Alparslan Kılıç’ı göreve getirerek çözen Kumyalı yönetimi, ligde kalan üç karşılaşmadan iki galibiyet bir beraberlik alarak ligin ilk devresini namağlup lider tamamladı.  Sezon öncesi oluşturduğu kadro ile lige şampiyonluk parolası ile başlayan Kumyalı ilk devrede hedefine ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor.

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İkinci Devre Seriyi Sürdürmeliyiz

Kumyalı Spor Kulübü genç başkanı Fuatcan Ağcabay, sezon öncesinde hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyerek yola çıktıkların, ligin ilk devresinde istenilen noktada olduklarına vurgu yaparak, ikinci devrede de seriyi sürdümek istediklerini belirtti.

Grup maçlarında rakipleri Yarköy ile amansız bir yarış içerisinde olduklarını belirten başkan Fuatcan Ağcabay, ilk maçı kazanarak avantaj yakaladıklarını söyledi. Amaçlarını grubu lider olarak tamamlayarak play off finallerine yükselmek olduğunu ifade eden Fuatcan Ağcabay, yakın zamanda aralarından zamansız ayrılan efsane başkanları Ahmet Yekta adına play off finalinde şampiyon olarak 1.lige yüklemek en büyk arzu ve hedefleri olduğunu söyledi. Kulüp olarak bu sezon adına efsane başkanları Ahmet Yekta’nın bırkatığı eseri en iyi şekilde temsil etmek ve başarılı olmak istediklerini belirten Fuatcan Ağcabay, antrenörleri Alparslan Kılış ve futbolcularına çok güvendiğini söyleyerek hedefledikleri noktaya geleceklerine inancının tama olduğunu sözlerine ekledi. 

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