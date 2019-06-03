banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90346
ALTIN
248.320
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.4142
EURO
6.5566
Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kundaklamaya 4 yıl hapis cezası
4 YIL HAPİS YATACAK
Badur 3 gün tutuklu kalacak
BADUR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Yaralama zanlısı tutuksuz yargılanacak
YARALAMA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Kumyalı yönetimi özür diledi

Kumyalı yönetimi özür diledi

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:19
Kumyalı yönetimi özür diledi

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig 6.grupta mücadele eden ve ilk devreyi lider olarak tamamlayan Kumyalı ligin ikinci devresinin ilk maçında hafta sonu Ergazi ile oynana karşılaşma sonrasında yaşanan saha olayları nedeniyle Kumyalı Spor Kulübü yönetimi, kamuoyunu bilgilendirme yazısı ile açıklamada bulundu. Kumyalı Spor Kulübü yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

banner317
Bayram Temel Süresiz Kadro Dışı

01 Haziran Cumartesi günün Mehmetçik Stadında oynanan Kumyalı - Ergazi karşılaşmasında maçın uzatma anlarından istem dışı olaylar yaşanmıştır. Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içi karışmış olup, olaylar tamamen Kumyalı Spor Kulübü yönetimi, futbolcuları kontrolü dışında gelişmiş olduğu ve istenmeyen görüntüler yaşanmıştır. Uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan, ardından hakeme yönelik itirazlarda haddini aşan ifadeler kullanan futbolcumuz Bayram Temel’i maçın ardından hemen toplanan yönetim kurulumuz   almış olduğu kararla süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Saha içinde ve sonrasında yaşanan olaylardan dolayı önce yönetim kurulumuz adına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan (KKTF), Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) özür diler, yaşanan olayların yönetim dışında geliştiğini bir kez daha hatırlatırız. Yıllardır bu ligde aralıksız mücadele eden ve olaylardan her zaman uzak durmaya özen gösteren Kumyalı Spor Kulübü’ne mal edilmemesini rica ederiz denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kumyalı özür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esentepe talepleri değerlendirecek
Esentepe talepleri değerlendirecek
Akbulut GHE’de
Akbulut GHE’de
Avrupa Şampiyonu Saint- Gilles
Avrupa Şampiyonu Saint- Gilles
Çeko ameliyat oldu
Çeko ameliyat oldu
Gençlerbirliği transfere başladı
Gençlerbirliği transfere başladı
MTG’den vefa örneği
MTG’den vefa örneği
Atatürk final için açılıyor
Atatürk final için açılıyor
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
Ömer gururlandırdı
Ömer gururlandırdı
Dostluk Rallisi tamamlandı
Dostluk Rallisi tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim