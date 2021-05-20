banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

Kulüplere destek sözü

Erhan Arıklı spora, sporcuya ve kulüplere desteklerinin devam edeceğini söyledi

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:34
Kulüplere destek sözü
banner337

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki görüşmede Sertoğlu ve Arıklı yeni sezonda futbolla ilgili gerçekleşmesi öngörülen plan ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Arıklı: “Spora, sporcuya ve kulüplere desteğimizi esirgemeyeceğiz”

Bakan Arıklı, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibiyle ülke futbolunun geleceğini konuştuklarını ve federasyonun önümüzdeki süreç içerisindeki planlarını dinlediğini belirtti. Arıklı ayrıca Spor Dairesi yetkilileri ve bakanlık olarak spora ve futbol kulüplerine yapılacak katkıların nasıl olabileceğinin de söz konusu görüşmede konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Futbolda Süper Kupa finalinin 10 Eylül 2021’de oynanacağını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Arıklı, “Üzerinde çalıştığımız Taksim Sahası konusunda da gelişmeler sürüyor, şartların uygun olması durumunda 16 Eylül 2021’de Taksim Sahası’nda sezonun ilk maçı yapılabilecek” diye konuştu. 

Bakan Arıklı, bakanlık olarak; spora, sporcuya ve kulüplere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini belirterek, Başkan Sertoğlu’na ve ekip arkadaşlarına başarılar diledi.

Sertoğlu: “Fikirlerimizin örtüşmesi sevindirici”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise yaptığı açıklamada, Bakan Arıklı ve ekibine göreve geldikleri günden beridir gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Ülkede 1 yıldır futbol oynanamadığını hatırlatan Sertoğlu, “Bakanımızla ülkemizdeki futbol kulüplerinin nasıl ayakta kalabileceğini konuştuk ve bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuda Sayın Bakan ile fikirlerimizin örtüşmesi sevindiricidir.”dedi.

Başkan Sertoğlu, Bakan Arıklı’nın kendilerine sezonun ilk maçının Çetinkaya ev sahipliğinde Taksim Sahası’nda yapılmasını istediğini ilettiğini belirterek, bu konuda ilgili kulübün (Çetinkaya’nın) istemesi halinde herhangi bir olumsuzluk olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Gerçekleşen görüşmede Başkan Sertoğlu’nda KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba da eşlik etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GG start verdi
GG start verdi
Terbiyesizlik
Terbiyesizlik
Kortlarda Ayak Sesleri
Kortlarda Ayak Sesleri
Ocak'ta Uğurcan belirsizliği
Ocak'ta Uğurcan belirsizliği
Plaj Voleybolu başlıyor
Plaj Voleybolu başlıyor
Sapsızoğlu’ndan sitem
Sapsızoğlu’ndan sitem
Aya’da Motokros heyecanı yaşanacak
Aya’da Motokros heyecanı yaşanacak
Kickboks’ta hasret bitiyor
Kickboks’ta hasret bitiyor
Özkan Aşardağ’a taziye mesajı
Özkan Aşardağ’a taziye mesajı
Demir yumruk adadan ayrıldı
Demir yumruk adadan ayrıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim