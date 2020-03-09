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Kulüpler rekorlarla başladı

Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışları sonunda 5 rekor kırıldı

Kulüpler rekorlarla başladı

Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışları sonunda 5 rekor kırıldı

09 Mart 2020 Pazartesi 06:20
Kulüpler rekorlarla başladı
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Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışları sonunda 5 rekor kırıldı.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlarda 50 metre serbest kategoride Emre Ersoy, 800 metre serbest kategoride Doğukan Ulaç ve Sarp İşçi 50 metre kurbağalşamada Buüra Buba, 800 metre kadınlar serbestte ise Özgül Çetin yeni rekorların sahibi oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi günü birinci sırada tamamlarken Ares ikinci sırada Bluefin ise üçüncü sırada yeraldı.

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Genç Erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi birinci, Ares ikinci, Bluefin ise üçüncü sırada yeraldı.

Yıldız erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi birinci Levent ikinci Fast Frogs ise üçüncü oldu.

Yıldız kızlarda Yakın Doğu Üniversitesi birinci, Ares ikinci, Marlin ise üçüncü sırada yeraldı

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Anahtar Kelimeler:
Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası
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