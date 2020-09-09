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Kulüpler faaliyetlerini durdurdu

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:06
Kulüpler faaliyetlerini durdurdu
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Koronavirüs salgınının artması nedeniyle kulüpler altyapı ve A takım antrenmanlarını askıya aldı

Ülkede Koronavirüs salgınının artması nedeniyle kulüpler gerek altyapı gerekse A takım antrenmanlarını durdurma kararı aldı.

Dün ülke genelinde yaşanan vaka sayısındaki artış nedeniyle tedbir amaçlı birçok kulüp gerek sosyal medya hesaplarından gerekse kapalı mesaj gruplarından duyuru yaparak faaliyetlerini durdurduklarını açıkladılar.

İşte bazı kulüplerin açıklamaları.

MTG

Son günlerde ülkemizde Covid 19 vaka sayılarının artması nedeni ile tüm altyapılar ve akademi antrenmanlarını, aktivite oluşumlarını 1 hafta süre ile kapatma kararı almış bulunmaktayız. Gelişmelere göre önümüzdeki hafta yeniden değerlendirilme yapılacaktır.

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu

Çetinkaya

Ülkemizde son dönemde yeniden ciddi artış gösteren COVID-19 vakaları sebebiyle, 7-14 Eylül tarihleri arasında Urcan Vangöl Akademi çatısı altında gerçekleştirilmesi planlanan tüm antrenman ve anı maçları ertelenmiştir.

Yenicami

Ülkemizde son günlerde artış gösteren Covid-19 vaka sayısı dolayısı ile Yenicami Akademi’de yapılması planlanan tüm antrenmanlar 21 Eylül Pazartesi gününe kadar durdurulmuştur.

Antrenmanların ne zaman tekrar başlayacağı ile ilgili açıklama kulüp sayfamızdan ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Sağlıklı günler dileriz.

Türk Ocağı

Son günlerde ülkemizde covid-19 vaka sayılarının artması nedeni ile tüm altyapı antrenmanları ikinci bir karara kadar ertelemiştir.

TOL yönetim kurulu.

Yeniboğaziçi

Yeni Boğaziçi DSK yönetim kurulu olarak ülkemizdeki mevcuz sağlık durumu göz önünde bulundurularak alt yapı faaliyetlerimize

1 ekime kadar ara vermiş bulunuyoruz.

Gönyeli

Son günlerde ülkemizde Covid 19 vaka sayılarının artması nedeni ile tüm altyapılar ve akademi antrenmanlarını, aktivite oluşumlarını bugün itibariyle durdurma kararı almış bulunmaktayız. Gelişmelere göre önümüzdeki hafta yeniden değerlendirilme yapılacaktır.

Gönyeli Spor Kulübü

Yonpaş Dumlupınar

Ülkemizde de görülen Koronavirüs (COVID-19) vaka sayısında görülen artış dolayısı ile Dumlupınar Futbol Akademi’deki tüm spor faaliyetleri iptal edilmiştir.

Antremanların ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama sosyal medya mecralarımızdan ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

Cihangir

Ülkemizde son günlerde artış gösteren Covid-19 vaka sayısı dolayısı ile Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak A takım ve alt yapımızda yapılması planlanan tüm antrenmanlar bir sonraki karara kadar iptal edilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla duyrulur.

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