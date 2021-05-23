Kulüpler Birliği’nden Birinci’ye sert çıkış

Karavezirler “KTFF Başkanını kulüpler göreve getirir ve kulüpler görevden götürür. Genel kurulda kulüplerin onay vermediği hiçkimse başkan olamaz. Hal böyleyken kulüpleri ikna edip onların oylarıyla başkan seçilmek yerine mahkeme koridorlarında makam arama sevdasına en sert şekilde karşılık vereceğimizi bildiririz” dedi.
Karavezirler “KTFF Başkanını kulüpler göreve getirir ve kulüpler görevden götürür. Genel kurulda kulüplerin onay vermediği hiçkimse başkan olamaz. Hal böyleyken kulüpleri ikna edip onların oylarıyla başkan seçilmek yerine mahkeme koridorlarında makam arama sevdasına en sert şekilde karşılık vereceğimizi bildiririz” dedi.