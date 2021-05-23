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Kulüpler Birliği’nden Birinci’ye sert çıkış

Kulüpler Birliği Başkan vekili Aytaç Karavezirler basın bildirisi yayınlayarak başkan adayı Tekin Birinci’nin genel kurul ile ilgili bir konuyu mahkemeye taşımasına sert dille eşeltirerek  Federasyon başkanını kulüplerin göreve getirdiğini ve kulüplerin görevden aldığını söyledi.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:20
Kulüpler Birliği’nden Birinci’ye sert çıkış
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Karavezirler açıklamasında yıllardır kulüplerin KTFF çatısı altında ülke futboluna hizmet ettiğini belirterek “bu süreçte hem kulüpler hemde federasyon ülkedeki futbolun marka değerini en üst noktaya taşımak için canla başla çalışmaktayız” dedi.

Karavezirler “KTFF Başkanını kulüpler göreve getirir ve kulüpler görevden götürür. Genel kurulda kulüplerin onay vermediği hiçkimse başkan olamaz. Hal böyleyken kulüpleri ikna edip onların oylarıyla başkan seçilmek yerine mahkeme koridorlarında makam arama sevdasına en sert şekilde karşılık vereceğimizi bildiririz” dedi.
 

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