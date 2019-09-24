Küçüklerden mükemmel gösteri

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 3.Küçük Eller Voleybol Şöleni hafta sonu gerçekleşti. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında düzenlenen etkinlikte 280 Küçük voleybolcu adayı çocuk muhteşem bir gösteri sundu.

Yenilenmiş hali ile ilk kez bir organizasyona ev sahipliği yapan Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında büyük bir katılım ile gerçekleştirilen Şöleni ailelerde heyecanla izledi.

Şölende , Maraş Voleybol Okulu , Voleybol Akademi , DAÜ, Doğa Koleji, GMBÇS Voleybol Spor Akademi , Karpaz Gate Marina okullarında voleybol çalışmalarını sürdüren 280 voleybolcu adayı minik büyük bir heyecanla gösterilerini sundu.

Gösterilerin tamamlanmasının ardından katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Kaya “çocukların heyecanı muhteşemdi”

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya yaptığı açıklamada çocukların heyecanının kendilerini memnun ettiğini belirterek “Çok büyük bir katılımla gerçekleşen bu güzel etkinlikte başta eğitmen hocalarımız olmak üzere , külüpsel düzeyde onların çalışmalarına imkan veren yöneticilerimize, bizlere güzel bir ev sahipliği yapan DAÜ yetkililerine ve bu büyük aileyi yaratan velilerimize çok teşekkür ederim” dedi.