Küçük satranççılar diplomalarını aldı

İskele Belediyesi’nde düzenlenen ve kursu başarıyla tamamlayan çocukların katıldığı diploma takdimine Asbaşkan İldeniz Elbasan katıldı. Elbasan tarafından verilen diplomalar 2 bölümden oluştu.
PİYON VE KALE DİPLOMALARI VERİLDİ
İskele Belediyesi Satranç Kulübünde eğitim gören çocuklara diplomaları verildi. Piyon kursuna katılan 13 çocuğa Piyon Diploması, Kale kursuna katılan 23 çocuğa da Kale Diploması verildi. İskele Belediyesi’nde gerçekleşen törene Asbaşkan İldeniz Elbasan ile İskele Belediyesi Satranç Kulübü eğitmeni Ahmet Türel Türeller katıldı. Diploma töreninin ardından Satranç Kulübü öğrencileri adına Kulüp eğitmeni Ahmet Türel Türeller tarafından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi törene katılan Asbaşkan İldeniz Elbasan teslim aldı.
PİYON DİPLOMASI ALANLAR
- Özdemir Konuralp
- Şirin Ergin Doğan
- Zalihe Aslıhan Sayın
- Mehmet Sayın
- Zalihe Devecigiller
- Burçak Çalıcıoğlu
- Sayrah Gülersoy
- Ali Batı
- Hamza Batı
10. Berilsu Çelik
11. Ali Hamza Evran
12. Doruk Bayraktar
13. Taha Çelik
KALE DİPLOMASI ALANLAR
- Mustafa Kemal Ata Aydın
- Mustafa Batı
- Ali Er
- Altay Aykan
- Ömer Erol
- Eyüp Hasan Evran
- Eda Kaya
- Ömer Kaya
- Masal Tolgar
10. Uras Hüdaoğlu
11. Ezel Özcan
12. Alvin Meyra Kahraman
13. Dora Ekşici
14. Hayal Arslan
15. Talya Şenol
16. Mehmet Gül
17. Arzu Valentina Gül
18. Hüseyin Burak Şarkıcı
19. Ayla Özgören
20. Asmin Dervişoğlu
21. Feyza Dervişoğlu
22. Ceren Gülyaprak
23. Mehmetali Gülyaprak
KURSLAR TATİL SONRASI DEVAM EDECEK
Öte yandan İskele Belediyesi Satranç Kulübü’nde kurslar, Şubat tatilinin ardından kaldığı yerden devam edecek.