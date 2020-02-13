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Küçük satranççılar diplomalarını aldı

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve başarılarıyla göz dolduran İskele Belediyesi Satranç Kulübü, piyon ve kale kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklara diplomaları verdi.

Küçük satranççılar diplomalarını aldı

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve başarılarıyla göz dolduran İskele Belediyesi Satranç Kulübü, piyon ve kale kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklara diplomaları verdi.

13 Şubat 2020 Perşembe 14:48
Küçük satranççılar diplomalarını aldı

İskele Belediyesi’nde düzenlenen ve kursu başarıyla tamamlayan çocukların katıldığı diploma takdimine Asbaşkan İldeniz Elbasan katıldı.  Elbasan tarafından verilen diplomalar 2 bölümden oluştu.

PİYON VE KALE DİPLOMALARI VERİLDİ

İskele Belediyesi Satranç Kulübünde eğitim gören çocuklara diplomaları verildi. Piyon kursuna katılan 13 çocuğa Piyon Diploması, Kale kursuna katılan 23 çocuğa da Kale Diploması verildi. İskele Belediyesi’nde gerçekleşen törene Asbaşkan İldeniz Elbasan ile İskele Belediyesi Satranç Kulübü eğitmeni Ahmet Türel Türeller katıldı. Diploma töreninin ardından Satranç Kulübü öğrencileri adına Kulüp eğitmeni Ahmet Türel Türeller tarafından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi törene katılan Asbaşkan İldeniz Elbasan teslim aldı.

PİYON DİPLOMASI ALANLAR

  1. Özdemir Konuralp
  2. Şirin Ergin Doğan
  3. Zalihe Aslıhan Sayın
  4. Mehmet Sayın
  5. Zalihe Devecigiller
  6. Burçak Çalıcıoğlu
  7. Sayrah Gülersoy
  8. Ali Batı
  9. Hamza Batı

10. Berilsu Çelik

11. Ali Hamza Evran

12. Doruk Bayraktar

13. Taha Çelik

KALE DİPLOMASI ALANLAR

  1. Mustafa Kemal Ata Aydın
  2. Mustafa Batı
  3. Ali Er
  4. Altay Aykan
  5. Ömer Erol
  6. Eyüp Hasan Evran
  7. Eda Kaya
  8. Ömer Kaya
  9. Masal Tolgar

10. Uras Hüdaoğlu

11. Ezel Özcan

12. Alvin Meyra Kahraman

13. Dora Ekşici

14. Hayal Arslan

15. Talya Şenol

16. Mehmet Gül

17. Arzu Valentina Gül

18. Hüseyin Burak Şarkıcı

19. Ayla Özgören

20. Asmin Dervişoğlu

21. Feyza Dervişoğlu

22. Ceren Gülyaprak

23. Mehmetali Gülyaprak

KURSLAR TATİL SONRASI DEVAM EDECEK

Öte yandan İskele Belediyesi Satranç Kulübü’nde kurslar, Şubat tatilinin ardından kaldığı yerden devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi Satranç Kulübü
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