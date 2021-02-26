KTSYD’den Spor Dairesi’ne ziyaret

Fuat Tek’e Spor Dairesi’ndeki müdürlük görevinde başarılar dilemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürkan derneğin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken, KTSYD ile Spor Dairesi arasında ülke sporunun faydasına olacak her türlü işbirliğinde yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülke sporu ile ilgili tespitleri ve planlarını anlattı. Spor basını ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Tek, spora yönelik birlikte doğru işlerin yapılabileceğini ifade etti.