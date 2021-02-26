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KTSYD’den Spor Dairesi’ne ziyaret

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geçtiğimiz ay göreve başlayan Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’i ziyaret etti. Ziyarette KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Kıral ve Serhan Kablan hazır bulundu.

26 Şubat 2021 Cuma 15:46
KTSYD’den Spor Dairesi’ne ziyaret
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Fuat Tek’e Spor Dairesi’ndeki müdürlük görevinde başarılar dilemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürkan derneğin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken, KTSYD ile Spor Dairesi arasında ülke sporunun faydasına olacak her türlü işbirliğinde yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülke sporu ile ilgili tespitleri ve planlarını anlattı. Spor basını ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Tek, spora yönelik birlikte doğru işlerin yapılabileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
KTSYDSpor Dairesi
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