banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
259.518
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1770
EURO
6.4543
Başbakan Ersin Tatar, Barış Katırcı’yı hastanede ziyaret etti
TATAR, BARIŞ KATIRCI’YI HASTANEDE ZİYARET...
Haspolat'ın Güney kısmındaki arazide yangın çıktı
HASPOLAT'DA BÜYÜK YANGIN
Gözyaşları sel oldu!
GÖZYAŞLARI SEL OLDU!
Güzelyurt'ta 30 kilo uyuşturucu
GÜZELYURT'TA 30 KİLO UYUŞTURUCU
banner307

KTSYD’de yeni başkan Gürkan

KTSYD’de yeni başkan Gürkan

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:52
KTSYD’de yeni başkan Gürkan

Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. KTSYD Merkez Binası’nda yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday olan Burhan Gürkan, üyelerin onayını alarak KTSYD’nin 10’uncu başkanı oldu.

Divan Kurulu başkanlığını Songuç Kürşad, sekreterlikleri ise Soydan Sakallı ve Tahir Topaloğlu yaptı. Başkan Çelen Oben’in açılış konuşması ve faaliyet raporunu sunmasının ardından Sinem Baştaş Mali Raporu üyelere aktardı. Her iki rapor üyeler tarafından onaylanırken, ardından tek aday olan Burhan Gürkan, KTSYD’nin yeni başkanı oldu. Kurul, dilek ve temenniler ile son buldu.

Burhan Gürkan başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor;

banner317
Yönetim Kurulu: Hüseyin Kıral, Şükrü Burağan, Necati Özsoy, Çilen Ulusoy, Hüseyin Köprülü, Serhan Kablan, Halit Dağ, Hamit Sakallı, Ebru Akgür Pehlivan, Çağın Özılgaz (Üye), Soydan Sakallı, Süleyman Rebge (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: Ogün Genç Kaçmaz, Fevzi Beyar (Üye), Can İpcioğlu, Ali Yöney (Yedek)

Denetleme Kurulu: İbrahim Özsoy, Bülent Kılıçoğlu, Recep Özkamalı (Üye), Serkan Soyalan (Yedek)

Anahtar Kelimeler:
KTSYD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik, yıldız ve gençler mücadele etti
Minik, yıldız ve gençler mücadele etti
Satranççılar “Yaza Merhaba” dedi
Satranççılar “Yaza Merhaba” dedi
Yenierenköy belediyesi yaza merhaba plaj voleybol turnuvası dün gerçekleştirildi
Yenierenköy belediyesi yaza merhaba plaj voleybol turnuvası dün gerçekleştirildi
Onur, Balıkesirspor'a doğru
Onur, Balıkesirspor'a doğru
MTG saha çalışmalarına başladı
MTG saha çalışmalarına başladı
Kaymaklı'da Yusuf ve Talat sevinci
Kaymaklı'da Yusuf ve Talat sevinci
Hasan yeniden Serdarlı’da
Hasan yeniden Serdarlı’da
Yonpaş Dumlupınar yeni sezona hazırlanacak
Yonpaş Dumlupınar yeni sezona hazırlanacak
Merit Alsancak Yeşilova sezona merhaba dedi
Merit Alsancak Yeşilova sezona merhaba dedi
Ocak’ta yeni başkan Arslan
Ocak’ta yeni başkan Arslan

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim