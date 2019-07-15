KTSYD’de yeni başkan Gürkan

Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. KTSYD Merkez Binası’nda yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday olan Burhan Gürkan, üyelerin onayını alarak KTSYD’nin 10’uncu başkanı oldu.

Divan Kurulu başkanlığını Songuç Kürşad, sekreterlikleri ise Soydan Sakallı ve Tahir Topaloğlu yaptı. Başkan Çelen Oben’in açılış konuşması ve faaliyet raporunu sunmasının ardından Sinem Baştaş Mali Raporu üyelere aktardı. Her iki rapor üyeler tarafından onaylanırken, ardından tek aday olan Burhan Gürkan, KTSYD’nin yeni başkanı oldu. Kurul, dilek ve temenniler ile son buldu.

Burhan Gürkan başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor;

Yönetim Kurulu: Hüseyin Kıral, Şükrü Burağan, Necati Özsoy, Çilen Ulusoy, Hüseyin Köprülü, Serhan Kablan, Halit Dağ, Hamit Sakallı, Ebru Akgür Pehlivan, Çağın Özılgaz (Üye), Soydan Sakallı, Süleyman Rebge (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: Ogün Genç Kaçmaz, Fevzi Beyar (Üye), Can İpcioğlu, Ali Yöney (Yedek)

Denetleme Kurulu: İbrahim Özsoy, Bülent Kılıçoğlu, Recep Özkamalı (Üye), Serkan Soyalan (Yedek)