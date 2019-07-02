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KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı

KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı

02 Temmuz 2019 Salı 17:43
KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde 13 Temmuz 2019 cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda halen KTSYD Asbaşkanı görevini yürüten Burhan Gürkan, başkan adaylığını açıkladı.
Çelen Oben başkanlığındaki yönetim kurulunun görev süresinin dolacak olması nedeni ile bu yönde bir karar aldığını ifade eden Gürkan, gerek dernek eski başkanları, gerekse de üyelerin bir kısmı ile yaptığı istişareler sonrasında başkan adaylığına karar verdiğini söyledi.

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Gürkan, tüm üyelerle görüşerek düşüncelerini alacağını ve başkan olması halinde uygulayacağı hizmet planını belirleyeceğini belirtirken, tesisleşme, kurumsallaşma, eğitim ve etkinlikler yanında önem verdiği birlik beraberlik konusuna ayrı bir hassasiyetle yaklaşacağını vurguladı.
Burhan Gürkan, katılımcılığa çok önem verdiğini, bu kapsamda dernek üyelerinin görüşleri ışığında projelerini şekillendireceğini de aktararak, ‘bir bayrak yarışı’ olarak gördüğü bu yolda emek veren başkan ve yönetimlerin derneği taşıdığı noktanın daha ilerisine gitmek hedefinde olduğunu sözlerine ekledi.
 

Anahtar Kelimeler:
KTSYD
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