banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99363
ALTIN
256.317
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0684
EURO
6.3456
Ölümlü trafik kazası
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
1 gün tutuklu kalacak
1 GÜN TUTUKLU KALACAK
Tutuksuz yargılanacaklar
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Tatile uyuşturucu ile geldi
İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
banner306
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı

KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:59
KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde 13 Temmuz 2019 cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda halen KTSYD Asbaşkanı görevini yürüten Burhan Gürkan, başkan adaylığını açıkladı.

Çelen Oben başkanlığındaki yönetim kurulunun görev süresinin dolacak olması nedeni ile bu yönde bir karar aldığını ifade eden Gürkan, gerek dernek eski başkanları, gerekse de üyelerin bir kısmı ile yaptığı istişareler sonrasında başkan adaylığına karar verdiğini söyledi.

Gürkan, tüm üyelerle görüşerek düşüncelerini alacağını ve başkan olması halinde uygulayacağı hizmet planını belirleyeceğini belirtirken, tesisleşme, kurumsallaşma, eğitim ve etkinlikler yanında önem verdiği birlik beraberlik konusuna ayrı bir hassasiyetle yaklaşacağını vurguladı.

Burhan Gürkan, katılımcılığa çok önem verdiğini, bu kapsamda dernek üyelerinin görüşleri ışığında projelerini şekillendireceğini de aktararak, ‘bir bayrak yarışı’ olarak gördüğü bu yolda emek veren başkan ve yönetimlerin derneği taşıdığı noktanın daha ilerisine gitmek hedefinde olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Burhan GürkanKTSYD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı
İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı
Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti
Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti
Şampiyon dostluk, birliktelik ve farkındalık...
Şampiyon dostluk, birliktelik ve farkındalık...
Festival’de slalom yaptılar
Festival’de slalom yaptılar
Cimnastik Federasyonu'ndan saygı ziyareti
Cimnastik Federasyonu'ndan saygı ziyareti
Cengiz Hasman’a karşı oynadılar
Cengiz Hasman’a karşı oynadılar
Sahalarda ilaçlama zamanı
Sahalarda ilaçlama zamanı
Berkel turnuvası devam ediyor
Berkel turnuvası devam ediyor
Dörtyol'da Seyis görevde
Dörtyol'da Seyis görevde
Yenicami’nin transfer için anlaşmaya vardığı Fırat ile dün sözleşme imzaladı
Yenicami’nin transfer için anlaşmaya vardığı Fırat ile dün sözleşme imzaladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim