banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi
Tutuksuz yargılanacaklar
UBP'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenleniyor
UBP 46 yaşında
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ve ağaca çarptı
Feci kaza!
Hükümetteki 3 parti de sıkıntılı…
Hükümetteki 3 parti de sıkıntılı…
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa-Haspolat yolunda kaza
Kapat

KTSYD’de bölge toplantıları devam ediyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu almış olduğu karar çerçevesinde düzenlediği bölge toplantıları devam ediyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 17:34
KTSYD’de bölge toplantıları devam ediyor

Bu çerçevede her bölgede üyesi bulunan derneğin bir süre önce Mağusa bölgesi üyeleri ile yaptığı toplantının ardından ikinci bölge toplantısı geçtiğimiz hafta Güzelyurt ve Lefke bölgesi üyeleri ile Lefke’de gerçekleştirildi.

banner341
Toplantıda üyelere yeni dönemde yapılması planlanan kısa ve uzun vadeli faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi verilirken, üyelerin görüşleri dinlendi. Dernek başkanı Burhan Gürkan katılım gösteren üyelere teşekkür ederek, her türlü görüş ve önerilere her zaman açık olduklarını belirtti.

Belirli aralıklarla düzenlenecek bölge toplantıları ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'te puanlar paylaşıldı
Atatürk'te puanlar paylaşıldı
Tüneldeki son drag yarışı yapıldı
Tüneldeki son drag yarışı yapıldı
Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli de devam ediyor…
Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli de devam ediyor…
Antrenörler Derneği’nde mali genel kurul yapılıyor
Antrenörler Derneği’nde mali genel kurul yapılıyor
KKTC’de bir ilk!
KKTC’de bir ilk!
Afrodisia’da kazananlar belirlendi
Afrodisia’da kazananlar belirlendi
Muhteşem düğün
Muhteşem düğün
Aksa Fotofest başvuruları tamamlandı
Aksa Fotofest başvuruları tamamlandı
KTSYD’de bölge toplantıları başladı
KTSYD’de bölge toplantıları başladı
Arıklı Altın Kemer'i istedi
Arıklı Altın Kemer'i istedi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim