KTSYD yılbaşı balosu yapıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yılbaşı Balosu, önceki akşam Lefkoşa’da, Rakı Müren’de gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin yoğun katılımı ile düzenlenen gecede spor yazarları yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu atma fırsatı buldu.
Gürkan: “Yılın yorgunluğunu atma adına böyle bir gece düzenledik”
Hediyeler verildi
Gecede ayrıca yapılan çekilişlerle üyelere hediyeler de verildi. Dernek sponsoru KKTC Telsim’in telefon verdiği, yurt dışı uçak bileti, yurt içi tatil ve hediye çekleri gibi zengin hediyelerin çekilişle dağıtıldığı geceye ayrıca dernek işbirlikçilerinden Uluslararası Final Üniversitesi’nin hazırladığı çantalar da üyelere takdim edildi.