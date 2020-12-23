KTSYD spora katkıya devam ediyor

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan KTSYD adına farklı branşlarda turnuvalar düzenlemeye devam edildiğini söyledi

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, derneğin ülke sporuna yönelik organizasyonları ve futbolun oynatılmama kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dernek olarak ülke sporuna katkı koymaya devam edeceklerinin altını çizen Gürkan, futbolun oynatılmaması kararına bir futbolsever olarak üzüldüğünü, ancak şartların da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

“Turnuva sayısı artırıldı”

Geçmişte ağırlıklı olarak futbolda KTSYD adına turnuvalar düzenlendiğini hatırlatan Başkan Gürkan, bu yıl tenisi de eklediklerini belirtti. KTSYD Tenis Master kupası adı altında dört kategoride düzenlenen turnuvaya her kategoride sezonun en iyi sekiz sporcusunun yer aldığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’yla birlikte çok iyi bir işbirliği yaparak organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürkan, yoğun ilgi olduğunu ve bunun da kendilerini memnun ettiğini vurguladı. Haftasonunda hentbol turnuvasını KKTC Hentbol Federasyonu’yla birlikte organize edeceklerini belirten Gürkan, ülke sporuna katkı adına dernek olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“Futbol için üzüldüm”

Futbolun bu sezon oynatılmama kararına bir futbolsever olarak üzüldüğünü belirten Gürkan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Futbolun oynanmayacak olmasından dolayı üzgünüm. Ancak mevcut ülke şartlarını da dikkate almak gerekir. Yeterli altyapımız yok. Tabii ki tedbirlerle oynatılabilirdi. Sağlık bakanlığı temaslı takip sistemi istedi. Bu noktada bakanlığın da sorumluluğu olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca maddi açıdan baktığımızda futboldan para kazanan birçok kesim zarar görecektir. Performans açısından olumsuz etkilenecek olan futbolcular, maddi açıdan da kayba uğrayacaktır. Bir yıl oynanmaması futbolumuzu çok geriye götürecektir.”