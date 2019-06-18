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KTSYD ödüleri veriliyor

KTSYD ödüleri veriliyor

18 Haziran 2019 Salı 08:10
KTSYD ödüleri veriliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ödülleri’ buakşam takdim edilecek. Ödül töreni KKTC Telsim Vodafone’un katkıları ile KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başı’nda saat 20.00’de düzenlenecek.
Gecede Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü Niyazi Okutan’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü voleybolcu Merve Çelebi’ye ve Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü ödülü Hasan Oktay Minci’ye, Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü Kerem Eran’a verilecek.

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Zeka Özteknik Özel ödülleri rallici Deniz Fahri, Mağusa Türk Gücü, Lefke Avrupa Üniversitesi kadın voleybol takımı, Levent Spor, Yakın Doğu Üniversitesi büyük erkek basketbol takımı ve Gençlik Gücü büyük erkek hentbol takımına takdim edilecek.
Telsim Özel Ödülleri ise basketbolcu Berkem Dikengil, çocuk fitness dalında Kaan Öztürk ve Türkiye’de futbol yaşamlarını sürdüren Ahmet Sivri ile Kenan Özer’e verilecek. Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü ise dernek üyesi Yusuf Yıldızev’e verilecek. 
 

Anahtar Kelimeler:
Ktsyd ödül
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