KTSYD ödüleri veriliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ödülleri’ buakşam takdim edilecek. Ödül töreni KKTC Telsim Vodafone’un katkıları ile KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başı’nda saat 20.00’de düzenlenecek.
Gecede Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü Niyazi Okutan’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü voleybolcu Merve Çelebi’ye ve Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü ödülü Hasan Oktay Minci’ye, Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü Kerem Eran’a verilecek.
Telsim Özel Ödülleri ise basketbolcu Berkem Dikengil, çocuk fitness dalında Kaan Öztürk ve Türkiye’de futbol yaşamlarını sürdüren Ahmet Sivri ile Kenan Özer’e verilecek. Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü ise dernek üyesi Yusuf Yıldızev’e verilecek.