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KTSYD Kupası’nda UKÜ – DİGEM finali

KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesinde yarı final maçları oynandı, finalistler belirlendi

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:27
KTSYD Kupası’nda UKÜ – DİGEM finali
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesinde yarı final maçları bugün (19 Aralık 2020 Cumartesi) oynandı.

KKTC Telsim’in katkılarıyla CIU Arena’da oynanan kupadaki ilk yarı finalde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Şahlan karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 24-11 önde tamamlayan UKÜ, karşılaşmayı da 42-26 kazanarak kupadaki ilk finalist oldu.

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Günün ikinci yarı finalinde DİGEM ile Levent karşılaştı. DİGEM ilk yarısını 19-12 önde tamamladığı karşılaşmayı 39-25 kazanarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu.

Finalde maçın oyuncusu da seçilecek

Seyircisiz olarak CIU Arena’da gerçekleşen KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar finali 20 Aralık Pazar günü saat 13.00’te oynanacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Finalin ardından ayrıca ‘UHL Spor Maçın Oyuncusu’ ödülü de belirlenecek ve Sport Target tarafından seçilecek oyuncuya hediye çeki takdim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
KTSYD Kupası
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