KTSYD Kupası UKÜ’nün

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası erkekler final maçı UKÜ ile Özgür Adımlar arasında oynandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisinde final maçı dün (10 Ocak Pazar) oynandı.

Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan final maçında yarı finalde MGA’yı mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Levent’i mağlup eden Özgür Adımlar karşı karşıya geldi.

KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonun finalinde ilk devre 21-16 UKÜ’nün üstünlüğünde sonuçlandı. İkinci devreye hızlı başlayan UKÜ, ardı ardına bulduğu sayılarla maçı 41-26 kazanarak, KTSYD Hentbol Kupası şampiyonu oldu.

Kupada final müsabakasında ortaya koyduğu başarılı performans ile takımının galip gelmesine önemli katkı koyan UKÜ’den Berkman Ayalılar, “Uhlsport Maçın Adamı Ödülü”nün sahibi oldu.

Karşılaşma sonrasında şampiyon UKÜ, ikinci Özgür Adımlar, Uhlsport Maçın Adamı’na kupa ve madalyaları Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Çilen Ulusoy tarafından verildi.