Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

KTSYD Kupası UKÜ’nün

10 Ocak 2021 Pazar 17:26
KTSYD Kupası UKÜ’nün
banner337
banner351

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası erkekler final maçı UKÜ ile Özgür Adımlar arasında oynandı                                                

   Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisinde final maçı dün (10 Ocak Pazar) oynandı.

banner341
   Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan final maçında yarı finalde MGA’yı mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Levent’i mağlup eden Özgür Adımlar karşı karşıya geldi.

   KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonun finalinde ilk devre 21-16 UKÜ’nün üstünlüğünde sonuçlandı. İkinci devreye hızlı başlayan UKÜ, ardı ardına bulduğu sayılarla maçı 41-26 kazanarak, KTSYD Hentbol Kupası şampiyonu oldu.

   Kupada final müsabakasında ortaya koyduğu başarılı performans ile takımının galip gelmesine önemli katkı koyan UKÜ’den Berkman Ayalılar, “Uhlsport Maçın Adamı Ödülü”nün sahibi oldu.

   Karşılaşma sonrasında şampiyon UKÜ, ikinci Özgür Adımlar, Uhlsport Maçın Adamı’na kupa ve madalyaları Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Çilen Ulusoy tarafından verildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği KupasıKKTC Hentbol FederasyonuKTSYD Hentbol KupasıKTSYDKıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dinamik’in ikinci sayısı çıktı
Dinamik’in ikinci sayısı çıktı
Cumhurbaşkanı Tatar Yenicami’yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar Yenicami’yi ziyaret etti
Evram’dan Oğuz’a ziyaret
Evram’dan Oğuz’a ziyaret
Hentbol KTSYD Kupası erkeklerde fı̇nal günü
Hentbol KTSYD Kupası erkeklerde fı̇nal günü
Çetinkaya geleceği düşünüyor
Çetinkaya geleceği düşünüyor
Tekçam’dan KTSYD’ye ziyaret
Tekçam’dan KTSYD’ye ziyaret
Güreşte olağan genel kurul hazırlığı
Güreşte olağan genel kurul hazırlığı
Gençlik Gücü kupadan çekildi
Gençlik Gücü kupadan çekildi
Samani’den Akşahin’e ziyaret
Samani’den Akşahin’e ziyaret
Cimnastik antrenörlerinin testleri, negatif
Cimnastik antrenörlerinin testleri, negatif

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim