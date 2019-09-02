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KTSYD kupası Çetinkaya’nın 3-1

Her yıl düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nın 33. sahibi Çetinkaya oldu

KTSYD kupası Çetinkaya’nın 3-1

Her yıl düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nın 33. sahibi Çetinkaya oldu

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:46
KTSYD kupası Çetinkaya’nın 3-1

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen “33. KTSYD Kupası”nın sahibi Çetinkaya oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda  karşı karşıya gelen iki ekip futbolseverlere keyifli bir mücadele izletti. KKTC Telsim’in destek verdiği Mücadeleyi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da takip etti.

17. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Mbah ceza alanına girdi, rakibini şık bir çalımla geçtikten sonra düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

66. dakikada skora denge geldi. Samuel’in pasında Toykan ceza alanı dışından mükemmel vurdu ve topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

69. dakikadaki Çetinkaya atağında Cemal arkadaşı Tunç’u rakip ceza alanı içinde topla buluşturduğu anda rakip oyuncu Esosa tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Felix Çetinkaya’yı 2-1 öne geçirdi.

90+1’nci dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen atakta Samuel topla rakip ceza alanına girdikten sonra düzgün bir vuruşla filelere gönderince skor da Çetinkaya adına 3-1 oldu.

Maç da bu skorla sona erdi ve Çetinkaya Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’ını 33. Sahibi oldu.

Maçın Adamı Toykan Hacet

Bu yıl KTSYD Yönetim Kurulu tarafından merhum spor yazarı Raif Özgüren’in adına verilmesi kararlaştırılan “Maçın Adamı” ödülünün sahibi Çetinkaya futbolcusu Toykan Hacet’e ödülünü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan verdi.

Ödül Töreni

Mücadele sonrasında günün anısına maçın hakemlerine Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilhan tarafından anı plaket verildi. İkinci Merit Alsancak Yeşilova ve şampiyon Çetinkaya’ya madalya, plaket ve kupayı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar takdim etti.

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