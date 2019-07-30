KTSYD kupası 31 Ağustos’ta oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından her yıl yeni futbol sezonu öncesi düzenlenen KTSYD Kupası bu yıl Süper Lig ekipleri Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında oynanacak.

Her sezon öncesi müsabakada yer alan takımlar adına ilk ciddi sınav niteliği taşıyan kupa bu yıl 33’üncü kez düzenlenecek.

Dernek yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında bu yılki kupanın Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında oynanmasına karar verildi. İki ekip arasındaki mücadele 31 Ağustos 2019 cumartesi günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın yeri ve saati ile ilgili detaylar ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl KTSYD Kupası Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında Atatürk Stadı’nda oynanmış, normal süresi 2-2 eşitlikle biten karşılaşmada rakibine seri penaltı atışları sonunda 6-5 üstünlük kuran Mağusa Türk Gücü kupanın sahibi olmuştu.