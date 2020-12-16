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KTSYD Hentbol Kupası yapılıyor

KTSYD Hentbol Kupası bu yıl 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde UKÜ Arena’da yapılacak

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:55
KTSYD Hentbol Kupası yapılıyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası bu yıl 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonun ön eleme ve yarı final maçları CIU Arena’da gerçekleştirilecek. Final maçlarının ise sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyircili olarak Atatürk Spor Salonu’nda yer alması için girişimler sürüyor.

Ayhan: Spor yazarları adına bir kupa düzenlemek bizim için bir onurdur

KTSYD Hentbol Kupası’nın kura çekimi önceki gün derneğin genel merkezinde takım temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Kura çekimi öncesi konuşma yapan Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KTSYD ile ilişkilerin her zaman iyi düzeyde olduğunu belirterek, “Spor yazarları adına bir kupa düzenlemek bizim için bir onurdur. Camiam adına çok teşekkür ederim” dedi.

Gürkan: Hentbol artık bizim vazgeçilmezimiz oldu

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı konuşmada dernek olarak bu kupayı devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, “Dernek olarak branşlara uzanmak ve gençliğe spor yaptırmak istiyoruz. Hentbol artık bizim de vazgeçilmezimiz oldu. Mücadele edecek olan takımlara başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Eşleşmeler belirlendi

Konuşmaların ardından gerçekleşen kura çekimi ile KTSYD Hentbol Kupası’nda eşleşmeler belirlendi. Kadınlar ve erkekler olmak üzere düzenlenecek olan kupanın ön eleme maçları 18 Aralık Cuma, yarı final maçları 19 Aralık Cumartesi ve final maçları 20 Aralık Pazar günü oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde:

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18 Aralık Cuma

Kadınlar Ön Eleme: Ozanköy – Levent (17.30)

Erkekler Ön Eleme: Özgür Adımlar Hentbol – Levent (19.00)

19 Aralık Cumartesi

Kadınlar Yarı Final: UKÜ – Şahlan (13.00)

Kadınlar Yarı Final: DİGEM – Ön eleme galibi (15.00)

Erkekler Yarı Final: G.Gücü – Ön eleme galibi (17.00)

Erkekler Yarı Final: UKÜ – MGA (19.00)

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Anahtar Kelimeler:
KTSYD Hentbol Kupası
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