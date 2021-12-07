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KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı.

07 Aralık 2021 Salı 17:35
KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı

KKTF kortlarında yer alan ve 7-10 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun ilk maçları oynandı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan turnuva bu yıl 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenleniyor.

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Turnuvanın açılış maçları öncesinde KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, sporcular ve hakemler toplu anı fotoğrafı çekerek organizasyonu başlattı.

Kategorilerinde ilk 8 içerisinde yer alan tenisçilerin mücadele ettiği turnuvanın final maçları ve ödül töreni 10 Aralık 2021 Cuma günü KKTF kortlarında gerçekleştirilecek.

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