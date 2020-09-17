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KTKOD'den online eğitime destek

17 Eylül 2020 Perşembe 00:57
KTKOD'den online eğitime destek
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Türk Maarif Koleji'ni ziyaret ederek online eğitime destek verdi.

KTKOD'den yapılan sosyal medya paylaşımı ile online eğitime verdiği desteği duyurdu;

''Gelecek Geçmişte , Geçmiş Gelecekte Saklıdır.

Bugün Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak Türk Maarif Kolejini (TMK) ziyaret ettik. Zor bir süreçten geçen eğitim döneminde yine duyarsız kalmayarak , geleceğimizin teminatı olan ihtiyaçlı çocuklarımıza bir nebze de olsa destekte bulunmak istedik. Ana sponsorlarımızdan Cyprus Wireless Solutions şirketi ve derneğimiz işbirliğiyle TMK’da online eğitim döneminde , okulun tespit edeceği internet sıkıntısı çeken öğrencilerimize internet imkanı sunacağız. Bu zorlu süreçte inanıyoruz ki bizler gibi sivil toplum örgütü olan camialar duyarsız kalmayıp ihtiyaçlı öğrencilere umut olacaklardır.

İlk günden beridir öğrencilerin eğitimleri için canla başla mücadele eden okul müdiresi sayın Candan Kortay’a ve okul öğretmenlerine teşekkürü bir borç biliriz.

Bu vesile ile bir kez daha Cyprus Wireless Solutions şirketine ve yöneticilerine sonsuz teşekkür ederiz. İyiki varsınız.'' denildi.

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