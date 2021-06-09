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KTFF’de yönetim belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığına yeniden seçilen Hasan Sertoğlu, birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyelerini açıkladı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 18:11
KTFF’de yönetim belli oldu
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Yönetime 4 yeni isim

KTFF eski yönetiminden Oktay Çocuk, Mustafa Akçaba, Muhittin Özsağlam, Mehmet Saydam ve avukatlar Arzu İzveren Numan ile Şifa Kırmızıgil görevlerine devam ederken, bu isimlere Hüseyin Ekmekçi, Hasan Çerkez, Dr. Erol Uçaner ve Hüseyin Duvarcı eklendi.

Ayrılanlar oldu

KTFF Yönetim Kurulu’nda yer almayan isimler ise daha önce Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Remzi Cengiz’in yanı sıra 1. Başkanvekili görevi yapan Orçun Kamalı ile Av. Tacan Tütüncü ve Hasan Akil Hoca görevinden ayrılmış oldu. Futbol Federasyonu’nun yeni yönetimi bugün toplanacak.

Karma kurulacak

Hasan Topaloğlu ve Ahmet Ogan’ın sorularını yanıtlayan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ligin Eylül’de başlayacağını, bu sezonun çok güzel geçeceğini söyledi. A takımların yanı sıra, alt yapıların ve kadınlar liginin de oynatılacağını söyleyen Sertoğlu, CONIFA ile ilgili olarak gelen soru üzerine ise artık CONIFA ile ilgili hiçbir organizasyona katılmayacaklarını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu aktaran KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, çok yakında güzel haberler vereceklerini de belirtti. Ülkemizde milli takımımızın yine kurulacağını ve Türkiye Liglerinde mücadele edebilme ihtimalinin olduğunu da ifade eden Hasan Sertoğlu, kendisine destek olan herkese yeniden teşekkür etti.

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