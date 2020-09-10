KTFF Kararı uygulamada

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu aldıkları kararların arkasında olduklarını ve 1 Ekim’e kadar faaliyetleri durdurduklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önceki gün açıkladığı faaliyetleri 1 Ekim’e kadar durdurma kararının devam ettiğini açıkladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoüğlu yayınladığı basın bildirisi ile BTM-2 Ligi’nin tamamlanacağını ancak diğer organizasyonların 1 Ekim’e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında belirlenen bir takım kısıtlamalar içerisinde spor müsabakaları, antrenman ve benzeri organizasyonların 1 Ekim 2020 tarihine kadar durdurulması noktasında mutabık kalınmıştır.

Biz de futbol ailesi olarak ülkemizdeki durumları göz önünde bulundurarak bu konuda bir açıklama yapmış ve 1 Ekim 2020 tarihine kadar tüm futbol aktivitelerimizi durdurma kararı aldığımızı açıkladık. Ancak dün açıklanan Bakanlar Kurulu kararları sonrasında birçok kişide bu konu ile alakalı tereddütler yaşanmıştır.

Değerli spor kamuoyu; bizler Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve kulüpleri olarak gerek hastanemizin durumunu gerekse de sağlık çalışanlarımızın durumunu çok iyi bilen ve takip eden kurumlarız. Sağlık çalışanlarımızın çabasını, uğraşını takdir edip ayakta alkışlıyoruz. Biz ne hastanemize ne de sağlık çalışanlarımıza ekstra bir yük getirecek ve onları zorlayacak faaliyetler içerisinde olmayacağız.

Bu bağlamda 1 Ekim 2020 tarihine kadar tüm futbol faaliyetlerimizi durdurduğumuzu zaten açıklamıştık. Dün gerçekleştirmiş olduğumuz bazı görüşmeler neticesinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından 2 maçlık fikstürü bulunan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nin hafta sonu ve önümüzdeki hafta içi seyircisiz olarak oynatıp bu ligleri de tamamlama konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Şöyle ki; Süper Lig, 1.Lig, altyapı ligleri ve akademiler dahil tüm aktivitelerimizi 1 Ekim 2020 tarihine kadar durdurduk. Sadece BTM 2.Ligi’nin seyircisiz olarak son iki maçını oynatacağız.

Değerli arkadaşlar; kulüplerimiz ve bizler ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu, ekonomik zorlukları çok iyi biliyor ve takip ediyoruz. Futbol ailesi olarak bu kararlarla birlikte eğer ülke genelinde yerel vakaların devam etmesi durumunda 1 Ekim 2020 tarihinden önce hiç kimseyi beklemeden toplum sağlığı adına üzerimize düşen en radikal kararı tereddütsüz alacağımızı bildirir, saygılar sunarım."