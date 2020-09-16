banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
470.775
DOLAR
7.4683
STERLİN
9.6542
EURO
8.8495
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Yok mu başka işiniz sizin?
Yok mu başka işiniz sizin?
Suç işleyen yargılanacak
Suç işleyen yargılanacak
banner364

KTFF'den, Tabipler Birliği'ne ziyaret        

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:19
KTFF'den, Tabipler Birliği'ne ziyaret        
banner337
banner351

Son dönemde ülkemizde artış gösteren Covid-19 salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut’u ziyaret etti. Tabipler Birliği binasındaki ziyarette, son dönemde ülkemizde artış gösteren Covid-19 salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 1 Ekim 2020 tarihine kadar spor organizasyonlarını durdurma kararı ile birlikte 1 Ekim 2020 sonrası ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

 Ziyarette Sertoğlu’na, KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçaba ile Remzi Cengiz de eşlik ederken, KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sonuç Büyük de ziyarette hazır bulundu.

Ziyaretin ardından Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de şu açıklamayı yaptı;

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sonuç Büyük, 14 Eylül 2020 günü KTTB’nde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede, ülkemizde son dönemde artan COVID-19 vakaları ve salgının toplum içindeki yayılımını yavaşlatmak amacıyla alınan ve alınması gereken önlemler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Futbol liglerinin açılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, COVID-19’un hasta kişilerin konuşma, öksürme, nefes alma gibi eylemleri ile solunum yollarından etrafa yayılan virüsü içeren damlacıklar ve direk temas yolu ile bulaşan bir hastalık olması nedeni ile hasta bir kişi ile sağlıklı bir başka kişinin temas etmesinin engellenmesi yolu ile önlenebileceğine vurgu yaptı. Dr. Gürkut, yapılan araştırmalardan elde edilen bugünkü bilgilere göre spor ve egzersiz yapan kişilerin daha derin nefes alıp vermesi nedeni ile bulaş riskinin arttığını özellikle temaslı sporlar arasında bulunan futbol, basketbol gibi takım sporlarında riskin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz dedi.

Ülkemizde, son günlerde, daha önce 0.4’lere inen COVID-19 üreme oranının 1.4’e yükseldiği hesaplanmıştır, bu da önümüzdeki günlerde yerel vaka sayısında %40 artış olabilir demektir diyen Gürkut, bunun engellenmesi için insanların temaslarını azaltacak bir dizi tedbirin alındığını belirtti. KTTB Başkanı Gürkut, ülkemizde toplumsal ve bireysel tedbirlerin artırıldığı bu günlerde futbol liglerimizin açılarak, maçların başlatılmasının, amaçlanan salgın kontrolünü olumsuz yönde etkileyeceği aşikardır dedi. Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği IDSA’nın günlük hayattaki aktivitelerimizi COVID-19 açısından barındırdıkaları risklere göre sınıflandırdığına ve yüksek veya tam temaslı sporlar arasında saydığı futbol, basketbol gibi sporları yapmayı en yüksek riskli gruba dahil ettiğine vurgu yapan Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde salgının geldiği durumda futbol liglerinin başlatılmamasının, salgının toplum içerisindeki yayılımının kontrol altına alınmasından sonra yapılacak değerlendirmelere göre yeniden karar üretilmesinin doğru olacağına inandıklarını bildirdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçaner vefat etti
Uçaner vefat etti
14 Ağustos Stadı yeniden ekiliyor
14 Ağustos Stadı yeniden ekiliyor
Komisyon yeniden toplanacak
Komisyon yeniden toplanacak
BTM 2.Lig'de bazı maçlar oynanmıyor
BTM 2.Lig'de bazı maçlar oynanmıyor
Dartsta genel kurul 28 Eylül’de
Dartsta genel kurul 28 Eylül’de
Kemal Taşçı, Soyerspor’da
Kemal Taşçı, Soyerspor’da
Hamitköy’ün yabancı tercihi Dani
Hamitköy’ün yabancı tercihi Dani
Paşaköy, yemyeşil
Paşaköy, yemyeşil
Denerel, görevinden ayrıldı
Denerel, görevinden ayrıldı
Karadeniz 61 ve Ergazi’den ortak açıklama
Karadeniz 61 ve Ergazi’den ortak açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim