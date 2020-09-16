KTFF'den, Tabipler Birliği'ne ziyaret        

Son dönemde ülkemizde artış gösteren Covid-19 salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut’u ziyaret etti. Tabipler Birliği binasındaki ziyarette, son dönemde ülkemizde artış gösteren Covid-19 salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 1 Ekim 2020 tarihine kadar spor organizasyonlarını durdurma kararı ile birlikte 1 Ekim 2020 sonrası ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Sertoğlu’na, KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçaba ile Remzi Cengiz de eşlik ederken, KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sonuç Büyük de ziyarette hazır bulundu.

Ziyaretin ardından Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de şu açıklamayı yaptı;

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sonuç Büyük, 14 Eylül 2020 günü KTTB’nde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede, ülkemizde son dönemde artan COVID-19 vakaları ve salgının toplum içindeki yayılımını yavaşlatmak amacıyla alınan ve alınması gereken önlemler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Futbol liglerinin açılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, COVID-19’un hasta kişilerin konuşma, öksürme, nefes alma gibi eylemleri ile solunum yollarından etrafa yayılan virüsü içeren damlacıklar ve direk temas yolu ile bulaşan bir hastalık olması nedeni ile hasta bir kişi ile sağlıklı bir başka kişinin temas etmesinin engellenmesi yolu ile önlenebileceğine vurgu yaptı. Dr. Gürkut, yapılan araştırmalardan elde edilen bugünkü bilgilere göre spor ve egzersiz yapan kişilerin daha derin nefes alıp vermesi nedeni ile bulaş riskinin arttığını özellikle temaslı sporlar arasında bulunan futbol, basketbol gibi takım sporlarında riskin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz dedi.

Ülkemizde, son günlerde, daha önce 0.4’lere inen COVID-19 üreme oranının 1.4’e yükseldiği hesaplanmıştır, bu da önümüzdeki günlerde yerel vaka sayısında %40 artış olabilir demektir diyen Gürkut, bunun engellenmesi için insanların temaslarını azaltacak bir dizi tedbirin alındığını belirtti. KTTB Başkanı Gürkut, ülkemizde toplumsal ve bireysel tedbirlerin artırıldığı bu günlerde futbol liglerimizin açılarak, maçların başlatılmasının, amaçlanan salgın kontrolünü olumsuz yönde etkileyeceği aşikardır dedi. Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği IDSA’nın günlük hayattaki aktivitelerimizi COVID-19 açısından barındırdıkaları risklere göre sınıflandırdığına ve yüksek veya tam temaslı sporlar arasında saydığı futbol, basketbol gibi sporları yapmayı en yüksek riskli gruba dahil ettiğine vurgu yapan Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde salgının geldiği durumda futbol liglerinin başlatılmamasının, salgının toplum içerisindeki yayılımının kontrol altına alınmasından sonra yapılacak değerlendirmelere göre yeniden karar üretilmesinin doğru olacağına inandıklarını bildirdi.