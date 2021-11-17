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KTFF'de iki ayrı protokol için imzalar atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile İktisatbank arasında BTM 1 ve 2. Liglerini kapsayacak sponsorluk anlaşması, ayrıca KTFF ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında hakem ücretlerinin ödenmesini öngören anlaşma imzalandı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:45
KTFF'de iki ayrı protokol için imzalar atıldı

İmza töreni bu sabah KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılırken, törene Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, İktisatbank yetkilileri, kulüp temsilcileri de katıldı.

SERTOĞLU

İmza töreni öncesi ilk konuşmayı KTFF Başkanı Sertoğlu yaptı.

Sertoğlu, 11 yıllık görev süresi boyunca, insanüstü bir gayret göstererek, tüm paydaşların el birliğiyle ülke futbolunu çok güzel bir noktaya getirdiklerini söyledi.

Sertoğlu, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM)’de futbol oynamış biri olarak oranın havasını ve oradaki kulüp ve sporcuların nasıl ayakta durmak için çırpındıklarını bildiğini belirterek, İktisatbank’ın kulüplerin ödeyecekleri ücretleri karşılayarak kulüpleri sahiplendiğini ifade etti.

Sertoğlu KTFF’ye hükümet tarafından ödemesi geciken 645 bin TL’lik hakem ücretlerinin de ödenecek olmasından dolayı Bakan Dursun Oğuz’a teşekkürlerini iletti.

Bakan Sunat Atun’a Bakanlar Kurulu’na sponsorluk önergesini sunması ve sürece katkısından dolayı teşekkür eden Sertoğlu, BTM’nin amacının köylerdeki gençlerin spor yapması olduğunu vurgulayarak, bunu sağladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

ÖNAL

İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal da, sportif ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak her faaliyeti destekleme kararlılığında olduklarını söyleyerek, özellikle kırsal bölgelerdeki faaliyetleri bir kat daha fazla önemsediklerini anlattı.

KTFF’ye bağlı 70’e yakın yerleşim biriminde top koşturan 1400’e varan sporcuyu desteklemekten mutlu olduklarını söyleyen Önal, 18 Aralık’ta başlayacak BTM liglerinde tüm gençlere yüksek başarı dileğinde bulundu.

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ÖZMERTER

İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter de, 1400 gencin hayatlarına dokunabilme imkânı veren KTFF’ye teşekkür ederek, bu yolun birlikte yürüneceği mesajını verdi ve yeni başlayacak sezonun hayırlara vesile olmasını diledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji bakanı Sunat Atun, 12 yıldır siyaset sahnesinde olduğunu belirterek, bir kez daha Faiz Sucuoğlu hükümetinde Bakan olarak spora hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan olduğu ilk gün kendisine konunun halihazırda olgunlaşmış olarak geldiğini kaydeden Atun, gençlerin eskiden sadece madde bağımlılığı gibi sorunları varken bugün çok faklı sorunları bulunduğunu, ekran ve teknoloji bağımlılığının da bunların en dikkat çekeni olduğunu söyledi.

Bu sebeple, sporun öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Bakan Atun, Bakanlar Kurulu’na sunduğu ilk önergenin de söz konusu sponsorluk anlaşması olduğunu belirtti ve “Başbakan da konuya büyük önem veriyor. Bu yönetim görevde olduğu sürece sporcunun yanında olacak ve madden gereğini yapacaktır” şeklinde konuştu.

Atun, Kıbrıs Türk futbolundaki bir boşluğu doldurmalarından dolayı Mete Özmerter’e teşekkür ederek, bu hareketin diğer bankalara ve gelir ekseni büyük kuruluşlara da örnek olmasını temenni etti.

Kazancın sadece sermayenin değil, o kazancı sağlayan topluma da bir şekilde geri dönmesi gerektiğinin altını çizen Atun, imzalanacak protokollerin hayırlı olmasını diledi.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 15:15
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