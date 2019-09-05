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KTFF artık cepte

KTFF yeni bir uygulama ile futbolseverlere önemli bir hizmet sundu

KTFF artık cepte

KTFF yeni bir uygulama ile futbolseverlere önemli bir hizmet sundu

05 Eylül 2019 Perşembe 13:27
KTFF artık cepte

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yeni bir uygulama ile futbolseverlere önemli bir hizmet sundu. KTFF Mobil Uygulaması ile www.ktff.org üzerindeki bilgiler artık akıllı cihazlarda da bulunacak. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakanlık ve K-Pet ile yapılan imza töreninde uygulamanın hayata geçtiğini ve futbolseverlere bu hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sertoğlu: Bu hizmeti sunduğumuz için mutluyuz

Sertoğlu, KTFF mobil uygulamasını Kıbrıslı Türk yazılımcı Batıkan Muthan’a yaptırdıklarını ve uygulamanın beklentilerini ciddi ölçüde karşıladığını söyledi. Mobil uygulamanın önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Sertoğlu, “Uygulama sayesinde artık herkes bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşacak. İçeriğinde birçok yenilik ve kolaylık var. Bu hizmeti sunmaktan dolayı çok mutluyuz.” diye konuştu.

“Canlı skor özelliği de olacak”

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Hasan Sertoğlu, mobil uygulamanın ardından bu uygulamaya ilave edilecek ‘Canlı Skor’ uygulamasının da çok yakında hizmete sunulacağı ve artık K-Pet Süper Lig ile K-Pet 1.Lig maçlarında futbolseverlerin skorlardan anlık bilgi alacağını belirtti. KTFF olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların Kıbrıs Türk futbolunun yararına olduğuna vurgu yapan Sertoğlu, “Mobil uygulama ve canlı skor da bu yeniliklerin başında geliyor. Görsel ve kullanım olarak dünyada birçok federasyonda olmayan bir şekilde yapılmıştır. Canlı skor, fikstürler, puan durumları, talimatlar, statüler, kararlar ve bunun gibi birçok bilgi artık herkesin cebinde olacak. Ulaşım da çok daha kolay olacak.” dedi.

“Stadyumlara yol tarifi özelliği olacak”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, uygulama içerisinde tüm statların kayıtlı olacağını ve maçların oynanacağı statlara harita vasıtasıyla yol tarifi özelliğinin de eklendiğini kaydederken, taraftarların deplasman maçlarında yerlerini bilmedikleri statlar olduğu zaman bu hizmetten faydalanmalarının imkanını sağladıklarını aktardı.

“App Store ve Play Store’da şu an aktif”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu uygulamaya ulaşmak isteyenlerin Apple Store veya Google Play Store’a “KTFF” yazmaları gerektiğini ve çıkacak olan uygulamayı da mobil cihazlarına indirmelerinin yeterli olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ktff Mobil
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