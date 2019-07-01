Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul’a 26 üye kulüp temsilcisi katıldı. Genel Kurul’da Divan Başkanı Arslan Bıçaklı, Divan Sekreterleri ise Bayar Piskobulu ve Hasan Besim seçildi.

Ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bir konuşma gerçekleştirirdi ve birçok konuya değinerek faaliyet raporunu okudu. Genel Kurulda mali rapor ve faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Hasan Sertoğlu: (KTFF Başkanı)”Ülke gençliğini ayakta tutan futbol kulüpleridir”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu “Ülkemizde sporda yaşanan belirsizlik biz Futbol Federasyonunu ve kulüplerimizi fazlasıyla sıkıntıya sokmaktadır. Sporu yönetenlerin atanmaları konusundaki anlaşmazlığın çözülememesi spor faaliyetlerini her geçen gün daha da zora sokuyor” diyerek Hükümete serzenişte bulundu.

KTFF Başkan adayı olabilmek için futbol kulüplerinde en az 3 yıl başkan veya yöneticilik yapmak veya Futbol Federasyonu’nda en az 3 yıl yöneticilik yapmak gerektiği ile ilgili yapılan tüzük değişikliği de üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.