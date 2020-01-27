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Kritik maç KKTC Engelliler’in

KKTC Engelliler Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ndeki 13.maçında ikinizi Antalya Büyükşehir Belediyesini 77-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Kritik maç KKTC Engelliler’in

KKTC Engelliler Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ndeki 13.maçında ikinizi Antalya Büyükşehir Belediyesini 77-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

27 Ocak 2020 Pazartesi 20:39
Kritik maç KKTC Engelliler’in

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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta KKTC Engelliler baştan sona üstün oynadıkları maçta devreyi 42-25 maçı da 23 sayı farkla 77-54 kazarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi Milletvekilleri Gülşah Şanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Hasan BÜYÜKOĞLU da izledi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.LigiKktc Engelliler Basketbol
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