Kritik maç KKTC Engelliler’in

Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi Milletvekilleri Gülşah Şanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Hasan BÜYÜKOĞLU da izledi
27 Ocak 2020 Pazartesi 20:39
KKTC Engelliler Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ndeki 13.maçında ikinizi Antalya Büyükşehir Belediyesini 77-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi Milletvekilleri Gülşah Şanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Hasan BÜYÜKOĞLU da izledi