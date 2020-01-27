Kritik maç KKTC Engelliler’in

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta KKTC Engelliler baştan sona üstün oynadıkları maçta devreyi 42-25 maçı da 23 sayı farkla 77-54 kazarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi Milletvekilleri Gülşah Şanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Hasan BÜYÜKOĞLU da izledi